EY darf im Fall Wirecard nun aussagen

Das Big-Four-Haus begrüßt, dass der Gerichtshof nun Rechtssicherheit geschaffen hat, und will bei der Aufklärung des Skandals unterstützen. „Jeder vom Untersuchungsausschuss als Zeuge geladener EY-Mitarbeiter kann nun zur Abschlussprüfung bei Wirecard vor dem Untersuchungsausschuss aussagen“, betont EY.



Der Prüfer war wegen seiner Rolle in dem Skandal schwer unter Beschuss geraten und hatte auch einige Prüfmandate verloren. Für Unverständnis sorgte in der Öffentlichkeit, dass EY die Bilanzen von Wirecard seit über zehn Jahren prüfte, die Manipulationen aber erst im vergangenen Jahr feststellte.



Das Big-Four-Haus ist seitdem auch mit Anlegerklagen konfrontiert. Erst vor wenigen Wochen waren erste Details dazu durchgesickert, wie EY sich gegen die Vorwürfe verteidigen will. Auch die Verweigerung der Aussage unter Berufung auf Rechtsunsicherheit wurde kritisiert.