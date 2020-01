PwC gewinnt Dax-Mandat Linde

Der Gasekonzern Linde hat einen neuen Abschlussprüfer gefunden: Aller Voraussicht nach wird das Big-Four-Haus PwC ab dem Geschäftsjahr 2020 Prüfer des Dax-Unternehmens, wie FINANCE erfahren hat. Diesem Vorschlag muss zwar noch die Hauptversammlung im Juli zustimmen, das gilt aber nur noch als Formsache.



Bisheriger Wirtschaftsprüfer von Linde ist KPMG, die WP-Gesellschaft prüft das Unternehmen bereits seit 24 Jahren. Der Gasekonzern schrieb das Mandat nun aber wegen der gesetzlichen Abschlussprüferrotation neu aus. PwC hatte bei dem Pitch von vornherein gute Karten: Das Big-Four-Haus ist bereits Prüfer von Praxair, dem Unternehmen, mit dem Linde sich 2018 zusammenschloss. Unternehmen streben es häufig an, einen gemeinsamen Konzernprüfer zu haben, weil das die Zusammenarbeit vereinfacht. Künftig wird PwC nun also auch die bisherige Linde AG mit ihren weltweiten Tochtergesellschaften prüfen.



Für PwC ist Linde ein wichtiger Zugewinn, denn das Big-Four-Haus muss im Zuge der Prüferrotation viele namhafte Mandate im Dax-Segment abgeben: Weggefallen sind bereits Bayer (an Deloitte) und Covestro (an KPMG), ab 2020 und 2021 verliert PwC außerdem noch die Deutsche Telekom, E.on, Lufthansa, RWE und Volkswagen.