Wirecard: Anlegerschützer drohen EY mit Klagewelle

Kritische Frage der Aufsichtsbehörden, Mandatsverluste und der Zorn von Zehntausenden geschädigten Anlegern: Im Abwärtssog des Wirecard-Skandals steht Wirtschaftsprüfer EY inzwischen mit dem Rücken zur Wand. Nächster Schritt der Negativspirale: Nun drohen Anlegerschützer dem Big-Four-Haus mit einer Klagewelle, sollte EY sich nicht außergerichtlich mit den geschädigten Anlegern einigen.



Die gebeutelten Anleger machen Schäden in Milliardenhöhe geltend, was EY bislang davon abgehalten hat, erkennbar auf die Klägeranwälte zuzugehen. Diese erhöhen nun aber den Druck. So hat die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesetz (DSW) gemeinsam mit weiteren europäischen Anlegervereinigungen eine Stiftung nach dem niederländischen Stichting-Modell ins Leben gerufen. Diese soll mit dem Wirtschaftsprüfer über Entschädigungen für die Anleger verhandeln und nach Möglichkeit einen Vergleich anstreben. Doch das Projekt ist zugleich auch eine Drohkulisse, schließlich bringen die Aktionärsvertreter mit der Gründung einer niederländischen Stiftung auch das Geschütz einer möglichen Sammelklage in Stellung.