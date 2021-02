EY tauscht Deutschlandchef Hubert Barth aus

Erst gestern hatte EY eine Reorganisation des Europageschäfts für diesen Sommer angekündigt. So soll eine neue Einheit Europa-West gegründet werden. Dort soll Barth eine neue Führungsposition erhalten, schreibt EY.



Nichtsdestotrotz soll Barth aber noch im Untersuchungsausschuss zu Wirecard aussagen. Geladen sind neben dem scheidenden EY-Deutschlandchef auch die für den Kunden Wirecard verantwortlichen Wirtschaftsprüfer von EY, die von ihrer Verschwiegenheitspflicht entbunden sind und aussagen dürfen. Geplanter Termin für diese Aussagen ist nach derzeitigem Stand der 16. März.



Mit dem Wechsel an der Spitze von EY in Deutschland reagiert der Wirtschaftsprüfer auf die heftige Kritik, die es im Wirecard-Bilanzskandal hagelte. EY war seit 2011 alleiniger Abschlussprüfer des Zahlungsdienstleisters und hatte schon davor Prüfmandate bei Wirecard inne. Viele Jahre prüfte EY die Jahresabschlüsse und testierte diese uneingeschränkt. Auch als sich immer klarer Ungereimtheiten bei Wirecard abzeichneten, testierte EY uneingeschränkt. Erst nachdem der Sonderprüfer KPMG erhebliche Mängel bei der Bilanzierung feststellte, konnte EY die Luftbuchungen aufspüren und verweigerte im Juni vergangenen Jahres das uneingeschränkte Testat.



Um den entstandenen Vertrauensverlust entgegenzuwirken, startet EY auch ein „Trust-in-Quality“-Programm unter der Leitung der EY-Managerin Karen Somes. Somes arbeitet seit mehr als 25 Jahren für EY und repräsentiert den Bereich Wirtschaftsprüfung in der Deutschland-Geschäftsführung. Gemeinsam mit einer Expertenkommission soll Somes konkrete Maßnahmen identifizieren, mit deren Hilfe EY das Vertrauen in die eigene Prüfleistung wieder stärken möchte. Den Vorsitz dieser Kommission übernimmt der frühere Bundesfinanzminister Theo Waigel.