Emese Weissenbacher ist CFO des Jahres 2022

Am gestrigen Mittwochabend hat FINANCE beim feierlichen Galaabend der 18. Structured FINANCE in Stuttgart den Award „CFO des Jahres 2022“ an Emese Weissenbacher, Finanzchefin bei Mann+Hummel, verliehen. Erfolgreicher Transformationsprozess, grüne Finanzierungen und ein hohes Engagement für Frauen in Führungspositionen – das sind nur einige der Gründe, für die die CFO auf der Kongressmesse mit rund 2.000 Teilnehmern ausgezeichnet wurde.

„Wir haben die Karriere von Emese Weissenbacher eng begleitet und küren sie nun für ihre bemerkenswerte Leistung als CFO bei Mann+Hummel“, begründet FINANCE-Chefredakteur Markus Dentz die Auszeichnung.

Die 57-Jährige ist ein veritables Eigengewächs. Sie startete ihre Karriere 1994 nach ihrem BWL-Studium zunächst als Praktikantin in der Personalabteilung bei Mann+Hummel. Seitdem ist sie dem Familienunternehmen treu. Nach ein paar Monaten wechselte sie ins Controlling und agierte später als Leiterin der Luftfilterproduktion und des Produktbereichs. 2010 stieg sie zur Group Vice President Europa auf und übernahm fünf Jahre später den CFO-Posten bei Mann+Hummel. Es ist ihre erste CFO-Station.

Mann+Hummel: Emese Weissenbacher begleitet Transformation

Seitdem hat die Finanzchefin herausragende Leistungen vollbracht. So begleitet sie Mann+Hummel bei dem stetigen Transformationsprozess vom Autozulieferer zum technologiestarken Filtrationsspezialisten. Erst in diesem Jahr gelang im Zuge der Transformation die Abspaltung des Geschäfts mit Hochleitungskunststoffen. Mit diesem Schritt kann sich das Unternehmen nun voll und ganz auf das Filtrationsgeschäft fokussieren.

Auch im Bereich Green Finance ist die CFO engagiert und hat das Thema Nachhaltigkeit fest in die Finanzabteilung verankert. Sie fädelte im August die vierte grüne Finanzierung in der Unternehmensgeschichte von Mann+Hummel ein. Dabei handelte es sich um einen revolvierenden Kredit in Höhe von 800 Millionen Euro mit Nachhaltigkeitskomponente.

Der Schuldschein war nicht die erste grüne Finanzierung, die Weissenbacher begleitet hatte. Im Herbst 2017 platzierte sie den ersten grünen Schuldschein in der Unternehmensgeschichte und machte Mann+Hummel weltweit zum ersten Automobilzulieferer mit einer grünen Finanzierung. Ihre Errungenschaften im Bereich Green Finance machten die Finanzchefin im August bereits zu unserer CFO des Monats.

Mehr zum Thema Emese Weissenbacher: Die Green-Finance-CFO (FINANCE+) Emese Weissenbacher, die CFO von Mann+Hummel, hat die vierte grüne Finanzierung platziert. Dabei fällt sie nicht nur durch ihr Engagement im Bereich Green Finance auf. Unsere CFO des Monats August. Mehr lesen

Emese Weissenbacher ist Mentorin für aufstrebende Mitarbeiter

Doch nicht nur ihre Karriere in dem Unternehmen ist bemerkenswert, auch ihr Lebensweg beeindruckt: Weissenbacher floh 1986 mit ihrem Mann aus den diktatorischen Verhältnissen in Rumänien nach Deutschland. Neben ihre beruflichen Leistungen engagiert sich die zweifache Mutter außerdem als Mentorin für jüngere Mitarbeiter und Frauen, die einen Karriereweg planen oder eine Führungsposition anstreben. In ihrer fachlichen Kompetenz steht die gebürtige Ungarin für ein enges Zusammenspiel der Finanzabteilung und der operativen Sparten des Konzerns.

„Ich bin dankbar für die Ermutigung und Bestätigung des konsequenten Transformationsprozesses bei Mann+Hummel. Mein Team und ich sind aktiv gestaltender Partner unserer Strategie und deren Umsetzung. Ich genieße den unternehmerischen Freiraum, den mir unsere Firmenkultur bietet“, kommentiert die Finanzchefin ihre Auszeichnung zur CFO des Jahres.

Weissenbacher ist die 18. Preisträgerin der Auszeichnung „CFO des Jahres“. Sie ist damit die zweite weibliche Preisträgerin, nachdem im vergangenen Jahr Deutsche-Post-CFO Melanie Kreis zur CFO des Jahres gewählt wurde. Alle Preisträger seit 2005 können Sie hier nachlesen.