Herr Bauer, die vergangenen 19 Jahre haben Sie in Fort Mill, South Carolina, in der Nähe der Stadt Charlotte gelebt. Nun sind Sie zurück im beschaulichen Herzogenaurach. Ein ganz schöner Kulturschock, oder?

Nein, denn ich habe davor die meiste Zeit meines Lebens im fränkischen Raum verbracht. Deshalb war es eigentlich keine so große Umstellung. Aber natürlich sind 19 Jahre eine lange Zeit. Als wir damals als junge Familie nach Fort Mill zogen, haben wir uns auch nicht vorgestellt, dass wir so lange dort bleiben werden. Nun liegt mein Lebensmittelpunkt klar in den USA, auch unsere Kinder leben weiterhin dort. Meine Frau und ich genießen aber die Zeit in Deutschland.