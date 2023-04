In der heutigen Geschäftswelt spielen Social-Media-Plattformen eine immer größere Rolle – und auch für Finanzchefs wird die Nutzung von sozialen Medien immer wichtiger. LinkedIn ist dabei eine der wichtigsten Plattformen, um Geschäftskontakte aufzubauen, und bietet auch für CFOs eine Möglichkeit, sich mit anderen Führungskräften und Branchenkollegen zu vernetzen. Doch wer von Deutschlands Top-CFOs hat die meisten Follower und landet damit in den Top Ten – und bei welchem CFO ist die Plattform nicht so beliebt?

Porsche-CFO Lutz Meschke auf Platz 1

Auf den ersten Platz hat es der CFO einer bekannten Automarke geschafft: Lutz Meschke, seit 2009 bei Porsche, hat mit Abstand die meisten Follower. Ihm folgen über 28.000 Personen auf LinkedIn und er nutzt die Plattform regelmäßig, um berufliche Updates zu geben oder von Events und seinem Arbeitsalltag zu berichten. Meschke begleitete den Sportwagenhersteller im September vergangenen Jahres erfolgreich an die Börse. Es ist einer der größtem Börsengänge aller Zeiten – ein Meilenstein für Porsche und Finanzchef Lutz Meschke, der diesen besonderen Moment mit seiner LinkedIn-Community teilte.

Foto: Lutz Meschke | LinkedIn

Auch andere CFOs wie Arno Antlitz von Volkswagen und Maria Ferraro von Siemens Energy haben eine beträchtliche Anzahl von Followern auf LinkedIn. Arno Antlitz folgen auf LinkedIn knapp 18.400 Nutzer, damit landet er auf Platz zwei hinter Meschke. Der 53-Jährige ist seit April 2021 CFO beim Automobilkonzern, im September vergangenen Jahrs übernahm er zusätzlich den Posten des COO.

Maria Ferraro setzt sich für Diversität ein

Unter die Top drei schafft es auch Maria Ferraro, Finanzchefin von Siemens Energy: Sie hat rund 15.600 Follower auf dem Berufsnetzwerk. Ferraro ist seit Mai 2020 Finanzchefin der früheren Siemens-Energiesparte. Kurze Zeit später ging das Unternehmen an die Börse, Ferraro begleitete den Spin-off vom Mutterkonzern Siemens. Ende vergangenen Jahres wurde bekannt, dass ihr Vertrag um weitere fünf Jahre bis Ende November 2027 verlängert wurde.

Die 49-Jährige teilt mit ihrer Community sowohl unternehmerische als auch persönliche Erfolge – etwa eine erfolgreiche Kapitalerhöhung von Siemens Energy oder ihre Nominierung zu den „Top 100 Frauen im deutschen Business“. Sie setzt sich auf LinkedIn außerdem für Diversität, Gleichbehandlung und Frauenrechte ein. Im vergangenen Jahr hat sie in einem Interview mit FINANCE sowohl über diese Themen als auch über das von ihr gegründete Frauen-CFO-Netzwerk gesprochen.

Foto: Maria Ferraro | LinkedIn

Social Media: Nur Privates oder auch Berufliches?

Damit hat Ferraro mehr Follower als Bayer-CFO Wolfgang Nickl und Jochen Schmitz, CFO von Siemens Healthineers, zusammen. Nickl ist seit Juni 2018 Finanzchef des Pharmakonzerns und platzierte nur wenige Tage nach seinem Antritt Anleihen im Wert von 18 Milliarden Euro zur Finanzierung der Monsanto-Übernahme. Nickl belegt mit 6.963 Followern den vierten Platz, knapp gefolgt von Schmitz auf dem fünften Platz mit 6.574 Followern. Jochen Schmitz übernahm sein CFO-Amt kurz vor dem Start der heißen Phase des Börsengangs von Siemens Healthineers, der 2018 einer der größten IPOs eines deutschen Konzerns wird.

Die Finanzchefin der Deutschen Post, Melanie Kreis, kommt auf 5.197 Follower bei LinkedIn und liegt damit auf dem sechsten Platz. Die studierte Physikerin kam 2004 zur Deutschen Post und arbeitete sich im Unternehmen bis in den Vorstand hoch – seit Oktober 2016 ist sie Finanzchefin. Auf LinkedIn postete sie nur alle paar Monate einen Beitrag, immer geht es dabei um das Unternehmen. Im Gegensatz zu Maria Ferraro nutzt Kreis ihre Social-Media-Präsenz nicht für persönliche Statements.

Auf dem siebten Platz landet Christian Illek, seit Januar 2019 CFO der Deutschen Telekom mit 4.373 Followern. Bevor er 2019 zum Finanzchef ernannt wurde, war der studierte Chemiker und Betriebswirt Illek Personalvorstand der Telekom. Illek postet auf LinkedIn relativ regelmäßig: Etwa einmal im Monat erscheint auf seinem Profil ein Beitrag mit Foto – meist mit Unternehmenslogo und im typischen Magenta-Look, den jeder mit der Telekom assoziiert.

Foto: Christian Illek | LinkedIn

Private Einblicke auf Platz 8: Täglicher Kaffee

Auf Platz acht landet Christoph Jurecka mit 3.622 Followern. Seit Anfang des Jahres 2019 ist er Finanzchef der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft. Dort löste er den damals dienstältesten Dax-Finanzchef, Jörg Schneider, ab. Zuvor war Jurecka acht Jahre lang CFO der Tochtergesellschaft Ergo. Auf LinkedIn zeigt er sich auch von seiner persönlichen Seite, etwa mit einem Foto von sich vor der Kaffeemaschine. Dazu schreibt er: „Der tägliche Spaziergang zur Bürokaffeemaschine zu Beginn des Arbeitstages ist für mich zu einer hoch geschätzten Tradition geworden.“

Foto: Christoph Jurecka | LinkedIn

Die CFOs auf den hintersten Plätzen liefern sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Den vorletzten Platz belegt Allianz-CFO Giulio Terzariol mit 3.334 Followern. Mit nur vier Followern weniger landet Marcus Kuhnert, seit August 2014 Finanzchef bei Merck, auf dem zehnten und damit letzten Platz des Top-Ten-Rankings. Beide posten Beiträge im beruflichen Kontext, häufig teilen sie Fotos von Konferenzen und Auftritten.

LinkedIn nicht bei allen CFOs beliebt

Auch interessant: Einige CFOs nutzen die Plattform überhaupt nicht. Harm Ohlmeyer von Adidas, Hans-Ulrich Engel von BASF oder Ralf Thomas von Siemens haben überhaupt keine Präsenz auf LinkedIn. Auch der erst kürzlich zu Airbus gewechselte Thomas Toepfer hat im Gegensatz zu seinem Vorgänger Dominik Asam kein Profil auf der Social-Media-Plattform.

Sie gehören jedoch zur Minderheit: Von den 40 Dax-CFOs haben nur acht kein Profil auf LinkedIn, 32 sind auf dem Karrierenetzwerk aktiv.

Mehr zum Thema Wie CFOs risikofrei auf Social Media agieren Elon Musk hat mit einem Twitter-Post die US-Börsenaufsicht auf den Plan gerufen. FINANCE zeigt, worauf CFOs deutscher Börsenunternehmen beim Posten, Liken und Kommentieren achten müssen, um nicht ebenfalls ins Visier der Aufseher zu geraten. Mehr lesen

Auch für CEOs ist LinkedIn wichtig

Eine Studie der Kommunikationsagentur „Palmer Hargreaves“ aus dem Jahr 2022 hat gezeigt, dass auch deutsche Dax-CEOs immer aktiver auf LinkedIn werden und verstärkt mit ihrem Netzwerk interagieren. Dabei wurde in der Studie nicht nur die Anzahl der Follower, sondern das gesamte Verhalten auf der Plattform analysiert.

Die Ergebnisse zeigen, dass die von den CEOs veröffentlichten Inhalte relevanter geworden sind und eine höhere Nutzerinteraktion verzeichnen. Die Studie kommt auch zu dem Ergebnis, dass sich die Rolle der Vorstandsvorsitzenden gewandelt hat: CEOs agieren immer seltener als bloße Verlautbarungsorgane und führen stattdessen vermehrt ein sogenanntes Corporate Journal, in dem sie ihren Arbeitsalltag, ihre Ziele und ihre Einstellung kommunizieren. Das berufliche Netzwerk mit persönlichen Einblicken anzureichern kommt bei den Followern entsprechend gut an – wie die Spitzenplätze im CFO-LinkedIn-Ranking zeigen.