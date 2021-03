Audi findet Nachfolger für CFO Arno Antlitz

Das trifft auch Audi. Die Transformation der Tochter bezeichnet CEO Markus Duesmann als „einen Kraftakt der Planung und Steuerung für den Finanzvorstand von Audi“. Das Projekt liegt nun in der Verantwortung von Jürgen Rittersberger: Der CFO des Unternehmens soll künftig die Transformation der Produkte vorantreiben sowie das Thema Digitalisierung und den Markenauftritt neu definieren, ist der jüngsten Investor-Relations-Präsentation des Konzerns aus dem Dezember 2020 zu entnehmen.



Auch soll der neue Finanzchef Audi auf Effizienz trimmen und Kosten einsparen – parallel aber auch gezielt in neue Projekte investieren. Dafür will Audi bis 2025 rund 17 Milliarden Euro in Zukunftsthemen wie die Elektrifizierung, die Hybridisierung und die Digitalisierung investieren.



Die große Herausforderung für den neuen CFO: Die Coronakrise hat auch Audi schwer erwischt. Die Umsätze fielen in den ersten neun Monaten 2020 um 20 Prozent auf 33 Milliarden Euro im Vergleich zum Vorjahr, das operative Ergebnis brach im gleichen Zeitraum um satte 93 Prozent auf nur noch 2 Millionen Euro ein. Es wird nun auch an Rittersberger liegen, die weiteren Auswirkungen der Krise möglichst gering zu halten und für finanzielle Stabilität zu sorgen.



