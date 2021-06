Der Industriekonzern Bosch baut seine Führungsetage erheblich um. In diesem Zuge verabschieden sich CFO Stefan Asenkerschbaumer und CEO Volkmar Denner aus der Geschäftsführung. Nachdem am Dienstag mehrere Medien bereits über den Wechsel an der Führungsspitze spekuliert hatten, bestätigte der Konzern nun die Gerüchte.



Der CFO- und CEO-Wechsel sowie weitere Personalrochaden gelten ab 2022. Mit den Besetzungen sieht sich Bosch „gut aufgestellt, um das Unternehmen im Geist seines Gründers Robert Bosch kraftvoll und erfolgreich weiterentwickeln zu können“, wie es in einer Mitteilung heißt. Robert Bosch ist zwar 1942 verstorben, sein Testament prägt aber noch immer das Handeln des Konzerns.