CFO-News: Hoftex Group, Aduno, Schleich

Bei Schleich hat Daniel Rupp bereits seit Anfang Juni die Verantwortung für das Finanzressort übernommen. Der 41-Jährige arbeitete zuletzt in gleicher Funktion für die digitale Full-Service-Agentur Dept in Amsterdam, teilte der Spielzeughersteller mit. Davor war Rupp, der seine Karriere einst bei der Deutschen Bank begann, als Finance Director für das Europageschäft des Sportartikelherstellers Under Armour zuständig.



Zudem war er laut Unternehmensangaben als Investment Manager, Analyst und Finance Director in der Sportartikelindustrie bei Reebok und Adidas tätig, wo er mehrere Jahre in Lateinamerika verbrachte. In Schwäbisch Gmünd wird Rupp noch von COO und CFO Sascha Krines eingearbeitet, der das Unternehmen bereits nach 2 Jahren wieder verlässt.