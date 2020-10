CFO Steffen Munz verlässt Varta

Abschied im baden-württembergischen Ellwangen: Steffen Munz, seit Februar 2018 CFO von Varta, verlässt den Batteriehersteller zum Jahresende. Wie das Unternehmen mitteilte, legt der 42-Jährige sein Amt auf eigenen Wunsch hin nieder, um sich neuen Herausforderungen zu widmen. Wohin es Munz zieht, ist nicht bekannt.



„Steffen Munz hat das Unternehmen nach dem Börsengang im Oktober 2017 überaus erfolgreich am Kapitalmarkt positioniert. Ich danke Steffen Munz für die sehr erfolgreiche Arbeit und wünsche ihm für seine berufliche Zukunft viel Erfolg“, kommentiert Aufsichtsratschef Michael Tojner die Personalie.



Steffen Munz war nur wenige Monate nach dem Börsengang zu Varta gestoßen. Mit den Anforderungen von frisch an der Börse notierenden Unternehmen kannte er sich aus. Vor seiner Zeit bei dem Batteriehersteller war er Segment-CFO des US-Konzerns Gardner Denver. Das Portfoliounternehmen des Private-Equity-Investors KKR brachte der Finanzchef im Jahr 2017 an die New Yorker Börse.



Zuvor war er bei dem Medizinproduktehersteller Hartmann als Leiter Group Controlling und später auch als Divisional CFO tätig. Seine Karriere startete der zweifache Familienvater bei der Unternehmensberatung Roland Berger.