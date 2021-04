Ex-United-Internet-CFO Krause geht zu Telefónica-Joint-Venture

Frank Krause fängt nach seinem BWL-Studium 1992 bei Vodafone (damals noch Mannesmann Mobilfunk) an zu arbeiten. Von 1999 bis 2007 ist er Head of Controlling der Vodafone-Tochter Arcor, bis er 2007 Controlling-Chef und Leiter der kaufmännischen Bereiche von Vodafone Deutschland wird.



Ab 2009 zieht es Krause ins Ausland. Zunächst ist er CFO von Vodafone Ungarn und von 2012 bis 2014 Finanzchef von Vodafone Türkei. 2014 geht er zurück nach Deutschland und wird Mitglied der Geschäftsführung von Vodafone Deutschland. In dieser Rolle ist er für den Bereich Strategy & Corporate Development zuständig.



Ein Jahr später wechselt er als Nachfolger des langjährigen CFOs Norbert Lang zum Internetkonzern United Internet. Im Mai 2020 wird bekannt, dass Frank Krause seinen zum Jahresende 2020 auslaufenden Vertrag bei dem Telekomunternehmen nicht verlängern möchte. Ab Mai 2021 wird Krause CFO bei Unsere Grüne Glasfaser (UGG), einem Joint Venture von Allianz und Telefónica zum Glasfaserausbau in Deutschland.