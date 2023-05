Helene von Roeder wird neue CFO von Merck

CFO-Wechsel in Darmstadt: Marcus Kuhnert tritt nach neun Jahren als CFO von Merck zurück. Für ihn übernimmt Helene von Roeder, die ehemalige Finanzchefin des Immobilienkonzerns Vonovia. Der Amtswechsel findet zum 1. Juli dieses Jahres statt. Das gaben die Darmstädter am heutigen Montag bekannt. Gründe für Kuhnerts Weggang führte das Unternehmen nicht an.

Johannes Baillou, Vorsitzender des Gesellschafterrats der E. Merck KG, dankte Kuhnert für seinen „großartigen Beitrag“ und wünschte ihm alles Gute für seinen weiteren Weg: „Marcus Kuhnerts Führungsqualitäten, sein Engagement und seine Business-Expertise haben die starke finanzielle Position der Gruppe gesichert. So konnten wir die transformativen Chancen ergreifen, die Merck größer, stärker und mutiger gemacht haben.“

Marcus Kuhnert ist seit 2014 CFO von Merck

Kuhnert bleibt dem Merck-Konzern aber noch eine Weile erhalten: Er wird noch bis Ende Juli 2024 als Vorstandsmitglied der E. Merck KG agieren. Das Amt des CFOs übernahm Kuhnert im August 2014 als Nachfolger von Matthias Zachert, der dem Ruf des Chemiekonzerns Lanxess gefolgt war und dort den Vorstandsposten übernahm.

Während seiner Zeit bei Merck fädelte der CFO gleich mehrere Milliarden-M&A-Deals – und deren Akquisitionsfinanzierung – ein, darunter die Übernahme von Sigma Aldrich. Für Merck war es der bis dato größte Zukauf der Unternehmensgeschichte. Auch die feindliche Übernahme von Versum Materials durch Merck fällt unter die Ägide Kuhnerts.

Dieser startete seine Karriere nach Studium und Promotion klassisch im Controlling, und zwar bei Henkel. Dort arbeitete er sich stetig die Karriereleiter nach oben, war sogar eine Zeitlang für eine Henkel-Einheit in Singapur tätig. Bevor er 2014 zu Merck ging, arbeitete er bei dem Konsumgüterhersteller als Bereichs-CFO der Sparte Laundry & Home Care.

Helene von Roeder verließ Vonovia kürzlich

Mit großen M&A-Deals kennt sich auch Kuhnerts Nachfolgerin Helene von Roeder aus. Als Finanzchefin von Vonovia begleitete sie die multimilliardenschwere Übernahme der Deutschen Wohnen. Nach der Transaktion wechselte von Roeder auf den CTO-Posten des neuen Konzerns. Ende vergangene Woche vermeldete Vonovia einen Milliardenverlust und parallel den Weggang von Helene von Roeder – nun ist bekannt, wohin es die Finanzchefin zieht. Insgesamt war sie für Vonovia rund dreieinhalb Jahre als CFO und rund eineinhalb Jahre als Chief Transformation Officer tätig.

Vor ihrer Zeit bei Vonovia arbeitete die studierte Physikerin und Astrophysikerin 23 Jahre im Investmentbanking in London und Frankfurt, sie leitete unter anderem das Deutschlandgeschäft der Credit Suisse.

Helene von Roeder sitzt im Aufsichtsrat von Merck

Merck und die künftige Finanzchefin kennen sich bereits: von Roeder ist seit 2019 Aufsichtsratsmitglied und sitzt zudem im Gesellschafterrat der E. Merck KG. Darüber hinaus war sie Vorsitzende des Prüfungs- und Finanzausschusses. Diese Ämter muss sie nun im Zuge ihrer Berufung zur Konzern-CFO aber niederlegen.

„Wir freuen uns, Helene von Roeder in ihrer neuen Funktion bei Merck zu begrüßen. Sie bringt umfangreiche Expertise im Investment Banking, Kapitalmarkt und der Finanzindustrie als solches mit, gepaart mit der natürlichen Neugierde einer Physikerin. Ihre langjährige Verbindung zu Merck und ihre Erfahrung als Teil unserer Gremienstruktur werden für einen reibungslosen Übergang und Stabilität sorgen“, erläuterte Johannes Baillou.