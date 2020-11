Lufthansa macht Remco Steenbergen zum CFO

Steenbergen war zuletzt Finanzchef des Schweizer Schokoladenkonzerns Barry Callebaut. Er hatte den CFO-Posten bei dem börsennotieren Unternehmen mit einem Umsatz von zuletzt über 7 Milliarden Schweizer Franken im März 2018 übernommen. Barry Callebaut hat bereits einen Nachfolger präsentiert: Ben De Schryver, aktuell President der Region Asia Pacific und Mitglied des Executive Committee bei den Schweizern, wird ab Januar 2021 neuer Finanzchef.



Vor seiner Zeit bei dem Schokoladenhersteller war Remco Steenbergen viele Jahre für den Philips-Konzern tätig. Seine Karriere hatte er nicht in der Corporate-Welt, sondern bei KPMG begonnen. Der 52-Jährige arbeitete in seiner Karriere in vielen Ländern, etwa den Niederlanden, Großbritannien, Taiwan, Belgien, Irland, den USA und der Schweiz.



Die Corona-gebeutelte Lufthansa setzt nun auf seine Kapitalmarkterfahrung. „Gerade jetzt, in dieser schwierigen Pandemie mit ihren gravierenden Folgen für den Luftverkehr, ist ein international erfahrener und anerkannter CFO für die Lufthansa Group wichtiger denn je“, heißt es von Aufsichtsratschef Karl-Ludwig Kley. „Das gilt sowohl für die Bewältigung der aktuellen Krise als auch für die folgenden Jahre, in denen wir die staatlichen Stabilisierungsmittel zurückführen müssen und wollen.“