RWE hat einen neuen CFO in den eigenen Reihen gefunden: Michael Müller wird ab Juli 2021 die Finanzen des Energieversorgers verantworten. Er wird auf noch-CFO Markus Krebber folgen. Im April gab RWE bekannt, dass Krebber ab Juli 2021 den CEO-Posten von Rolf Martin Schmitz übernehmen wird, dessen Vertrag dann planmäßig ausläuft. Seitdem war der Konzern auf der Suche nach einem Nachfolger für den scheidenden Finanzvorstand.



Der neue Finanzchef ist ein Eigengewächs des Energiekonzerns. Müller stieg nach einer Tätigkeit in der Unternehmensberatung 2005 bei RWE ein. Dort durchlief er Stationen bei RWE Power und RWE Generation, bei denen er unter anderem für den Kraftwerksbau, den Einkauf, das Asset Management und für das Restrukturierungsprogramm verantwortlich war.



2014 wurde der heute 49-jährige Müller, der einen Abschluss in Maschinenbau und BWL hat, zum Leiter für das Konzerncontrolling berufen. Zwei Jahre später wurde er dann erneut befördert. Wie auch schon sein Vorgänger Krebber leitet er die Finanzen der Sparte RWE Supply & Trading, wo er für Accounting, Back Office, Controlling, HR, IT, Risikomanagement, Recht/Compliance und Regulatory Affairs verantwortlich ist. Diese Rolle behält er bis zum Antritt als CFO inne.