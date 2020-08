RWE kassiert 2 Milliarden Euro

Ein Teil des Nettoerlöses soll daher in den „zusätzlichen, kurzfristigen Ausbau des Portfolios an Erneuerbaren Energien und in die Weiterentwicklung der Projektpipeline“ fließen, teilen die Essener mit. Darüber hinaus will RWE in „weitere, sich mittel- und langfristige bietende Wachstumsmöglichkeiten“ investieren, „und zwar über das bisherige Ziel hinaus“. Dieses sah bisher vor, dass RWE bis 2022 rund 5 Milliarden Euro in Erneuerbare Energien steckt und die installierte Leistung auf mehr als 13 Gigawatt hebt. Wie viel mehr der Konzern nun konkret in Erneuerbare Energien investieren wird, teilte er nicht mit.