Sixt Leasing: Langjähriger CFO Waldow geht

CFO-Wechsel bei Sixt Leasing: Álvaro Hernández wird neuer Finanzchef bei dem Online-Autohändler und Flottenspezialisten. Hernández wechselt von der Santander Consumer Finance Benelux zu den Pullachern. Dort ist der Manager seit 2017 als Finanzchef für das Geschäft der spanischen Bank in den Niederlanden und Belgien verantwortlich. Zuvor war Hernández zehn Jahre lang CFO der FCA Bank Group in Spanien und Marokko.



Er folgt auf Björn Waldow, der Sixt Leasing „auf eigenen Wunsch“ im Herbst verlassen wird, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Wohin es ihn zieht, ist nicht bekannt. Bei Sixt Leasing übernimmt Álvaro Hernández unter anderem die Ressorts Accounting, Controlling, Treasury, Investor Relations, Risikomanagement, Revision, Recht, Compliance, Informationssicherheit und IT. Seine Ernennung zum Vorstandsmitglied ist zum Oktober vorgesehen, Hernández wechselt jedoch bereits zu 1. September zu dem Leasinganbieter, um gemeinsam mit Waldow einen nahtlosen Übergang zu gestalten, wie es heißt.