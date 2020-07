CFO in China: Philipp Meyer von Trumpf

„In China zu arbeiten, ist wie eine Achterbahnfahrt – erst der Handelskonflikt und jetzt Corona.“ So beschreibt Philipp Meyer derzeit seine CFO-Tätigkeit für die Trumpf-Tochter JFY in Yangzhou. Der 34-Jährige ist seit 2019 für das Ditzinger Maschinenbauunternehmen mit 3,4 Milliarden Euro Umsatz in China tätig. Die chinesische Tochter selbst setzt mit 630 Mitarbeitern knapp 80 Millionen Euro um.

Für den gebürtigen Bremer ist das nicht seine erste Station in China. „Ich konnte mir schon lange vorstellen, in Asien zu arbeiten.“ Von 2009 bis 2012 studierte er unter anderem in Shanghai BWL. 2016 stieg er dann bei Trumpf als Referent der Geschäftsführung in Ditzingen ein. Nach drei Jahren im deutschen Headquarter zog es ihn im Juli 2019 zurück nach China: In Shanghai angekommen, übernahm er zunächst die Leitung des chinesisches CEO-Büros und wechselte im April als Finanzchef zum Tochterunternehmen JFY. Es ist einer der größten Produktionsstandorte von Trumpf weltweit.