„Hier am Frankfurter Flughafen arbeiten wir gerade in einer unwirklichen Welt. In unseren Terminals fühle ich mich wie in einem dystopischen Film! Ich laufe durch riesige Hallen, in denen kaum ein Mensch zu sehen ist. Alle Geschäfte sind zu. Es ist eine gigantische Infrastruktur, allein die Terminalflächen umfassen über 1,3 Millionen Quadratmeter. Und kaum jemand nutzt sie, außer ein paar wenigen, zu denen ich auch gehöre.