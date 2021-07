Sein Fingerspitzengefühl bei der Transformation ist noch immer gefragt. Laut Schüssler gibt es noch zwei Unternehmen im Portfolio, die immer noch im Umbruch stecken. Eins davon habe in den vergangenen Monaten schon erste Verbesserungen gezeigt. „Bei diesem Unternehmen haben wir uns auf den Sweet Spot bei Geografie und Projektgröße geeinigt und technische und kommerzielle Risiken reduziert – denn vorher hatte das Unternehmen mehrere Standorte auf unterschiedlichen Kontinenten und sich mit Logistikprojekten verzettelt.“ Die Maßnahmen hätten gute Erfolge gezeigt.



Beim zweiten Unternehmen in der Transformationsphase gehe es „klassisch um Kostensenkung, Produktportfoliooptimierung und die Reduzierung des Working Capitals“, hier ist Schüssler aber noch inmitten des Prozesses. Beide Unternehmen machten 2020 rund 60 Millionen Euro des Gesamtumsatzes des Körber-Geschäftsfelds Supply Chain aus, insgesamt betrug der Umsatz 432 Millionen Euro.



Was unser CFO des Monats in den vergangenen zwei Jahren mit der Buy-and-Build-Strategie geschafft hat, zeigt sich nun auch in den aktuellsten Zahlen. Der Auftragseingang des Körber-Geschäftsfelds Supply Chain im ersten Halbjahr 2021 nahm im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 um 54 Prozent auf 373 Millionen Euro zu. Auch der Umsatz stieg in diesem Zeitraum um 35 Prozent auf 268 Millionen Euro. Das Ergebnis (Ebita) verdreifachte sich. Und auch beim Thema Liquiditätsoptimierung konnte der CFO etwas erreichen: Das Working Capital reduzierte sich um 48 Prozent beziehungsweise 21 Millionen Euro.