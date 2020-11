Wie Top-CFOs die Coronakrise meistern

Neben der CFO-Perspektive gab es während der Krise auch einiges aus Bankensicht zu tun. Uwe Berghaus, Vorstand des Firmenkundengeschäfts der DZ Bank, erinnert sich vor allem an die sehr intensive Phase von Februar bis März: „Wir haben unseren Fokus vor allem auf Bestandskunden gelegt und Akquisitionstätigkeiten zurückgefahren. Zusammen mit der Kreditabteilung haben wir uns entsprechende Maßnahmen überlegt.“ Wichtig war der Bank dabei, dass die Prozesse trotzdem sehr schlank blieben.

Auch er beobachtete, dass vor allem die Liquidität die Kunden am meisten beschäftigte. „Wir waren mit unseren Kunden intensiv im Austausch über Kreditlinien“, berichtet Berghaus, der dem Podium digital zugeschaltet war. Insgesamt fuhr die DZ Bank ihre Kreditlinien seit Anfang des Jahres um 14 Prozent aus. Davon wurden bisher rund 10 Prozent von den CFOs in Anspruch genommen. „Es ist also noch Spielraum da“, sagt Berghaus. Der Umgang mit Covenantbrüchen erfodere Fingerspitzengefühl. Die Profitabilität sei in dem Kontext nicht prioritär.