M&A-Deals: Bertelsmann, Scout24, Heckler & Koch

Die Übernahme der US-Gentechnikfirma Spark Therapeutics durch den Schweizer Pharmakonzern Roche ist in trockenen Tüchern: Wie die Nachrichtenagentur „Reuters“ berichtete, gaben sowohl die britische Wettbewerbsbehörde CMA als auch die US-Kartellbehörde FTC grünes Licht für den seit Monaten geplanten 4,3 Milliarden US-Dollar (3,87 Milliarden Euro) schweren Deal. Die Transaktion wurde offenbar am Dienstag vollzogen, nachdem die Annahmefrist bereits zehn Mal verlängert worden war. Im Rahmen des Übernahmeangebots, bei dem die Spark-Aktionäre 114,5 US-Dollar je Aktie erhalten sollen, wurden den Baselern rund 60,4 Prozent der Spark-Aktien angedient. Roche will Spark von der US-Technologiebörse Nasdaq nehmen.



Die Deag Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft übernimmt über ihre britische Tochtergesellschaft Myticket Services 75 Prozent an der britischen Ticketing-Plattform Gigantic. Wie der Berliner Konzertveranstalter bekanntgab, bleiben Gründer Mark Gasson und Chief Technology Officer (CTO) James Woodward als Anteilseigner an Gigantic beteiligt und führen das Unternehmen langfristig weiter. Finanzielle Transaktionsdetails werden nicht genannt. Mit dem Deal bauen die Berliner den Anteil von Drittanbieterinhalten für nicht konzerneigene Events innerhalb ihres Ticketing-Geschäfts aus. Nach Angaben von Deag verkauft Gigantic in Großbritannien über eine Millionen Tickets pro Jahr.



Loomis darf Ziemann nicht übernehmen: Wie das Bundeskartellamt mitteilte, untersagt es die Übernahme des Schallstädter Werttransportunternehmens durch den schwedischen Wettbewerber. Ursprünglich wollte der Finanzinvestor Hannover Finanz Ziemann veräußern. Der Grund für die erteilte Absage: „Das Zusammenschlussvorhaben hätte zu einer erheblichen Behinderung des Wettbewerbs auf mehreren sehr konzentrierten Regionalmärkten für Bargelddienstleistungen geführt“, lässt sich Kartellamtspräsident Andreas Mundt zitieren. In der Konsequenz würden lediglich vier Wettbewerber den Markt dominieren, wodurch höhere Kosten entstanden wären. Zudem waren die angebotenen Zusagen der Unternehmen nicht geeignet, die wettbewerblichen Bedenken auszuräumen, so die Behörde.



Nemetschek stärkt sein Medien- und Unterhaltungsgeschäft mit einer Übernahme in den USA: Der Münchener Softwarehersteller kauft über sein Tochterunternehmen Maxon Computer den US-Softwareanbieter Red Giant mit Sitz in Portland. Für Red Giant bezahlt Nemetschek 70 Millionen Euro an die Red-Giant-Gesellschafter. Zudem erhalten die Amerikaner Anteile an Maxon. Nach dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen wird Nemetschek rund 85 Prozent, die ehemaligen Eigentümer von Red Giant rund 15 Prozent der Anteile an Maxon halten. Den Deal finanziert Nemetschek mit eigenen liquiden Mitteln sowie über ein Darlehen. Mit dem Abschluss der Transaktion rechnen die Münchener im Januar 2020.



Brenntag kauft Tan International: Mit der Übernahme des Spezial- und Industriechemikalienexperten mit Hauptsitz im schottischen Perth baut der Essener Chemikalienhändler sein Angebot an Serviceleistungen in Großbritannien aus. Zu finanziellen Transaktionsdetails werden keine Angaben gemacht. Tan International erzielt im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich einen Umsatz von 21 Millionen Pfund Sterling (rund 25 Millionen Euro), teilt das MDax-Unternehmen mit.



Die Beteiligungsgesellschaft Aurelius erwirbt die Mehrheit an ZIM Flugsitz, einem Anbieter von Flugsitzen für kommerzielle Passagiermaschinen. Wie Aurelius mitteilte, bleibt das ZIM-Gründerehepaar Zimmermann weiterhin in der Geschäftsführung und am Unternehmen beteiligt. Über die genaue Höhe des Anteils oder den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht. Die Transaktion soll im Januar 2020 abgeschlossen werden. Aurelius wurde bei dem Deal von Seabury Capital (M&A), Ebner Stolz (Financial Due Diligence) und Oppenhoff & Partner (Tax Due Diligence) beraten. Die Verkäuferseite wurde von der Rechtsanwaltskanzlei Schilling, Zutt & Anschütz (Federführung: Peter Bauschatz und Marc-Philippe Hornung) begleitet. ZIM Flugsitz beschäftigt rund 210 Mitarbeiter und erwirtschaftet jährlich einen Umsatz in Höhe von rund 55 Millionen Euro.



Gilde Buy Out verkauft sein Portfoliounternehmen Comcave. Käufer des Umschulungsspezialisten ist der Frankfurter Personaldienstleister Amadeus Fire, der Comcave für 200 Millionen Euro inklusive Schulden übernimmt. Den Deal will Amadeus Fire über einen Brückenkredit finanzieren, die Dortmunder prüfen derzeit eigenen Angaben zufolge aber auch langfristige Finanzierungsmöglichkeiten.



Südluft Systemtechnik bekommt ab Januar 2020 einen neuen Eigentümer: Der insolvente bayerische Lüftungstechnikspezialist wird von dem kroatischen Blechsystem-Hersteller We-Kr übernommen. Gläubigerausschuss und Gläubigerversammlung haben der Transaktion bereits zugestimmt. 185 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben, die Geschäftsführer Rudolf Hofeneder und Helmut Kreilinger sollen ihre Positionen beibehalten, teilt das Unternehmen mit. Südluft war vor viereinhalb Monaten in die Insolvenz gerutscht, seitdem wurden die Bayern bei der Insolvenz in Eigenverwaltung von der Kanzlei BBL Bernsau Brockdorff begleitet. Stephan Kolmann agierte als Generalbevollmächtigter. Matthias Hofmann von der Kanzlei Pohlmann Hofmann war als Sachwalter tätig.



Der Online-Finanzdienstleister Flatex will den niederländischen Wettbewerber Degiro für 250 Millionen Euro auf cash- und schuldenfreier Basis kaufen. Wie die Frankfurter bekannt gaben, wollen sie 60 Millionen Euro des Kaufpreises in bar bezahlen – die restlichen 190 Millionen Euro sollen mit eigenen Aktien bezahlt werden. Der Online-Broker hat sich mit der Vertragsunterzeichnung bereits 9,4 Prozent der Anteile an den Niederländern gesichert – für die restlichen 90,6 Prozent benötigt Flatex noch die Zustimmung der aufsichtsrechtlichen Behörden. Durch die Transaktion, die Anfang des zweiten Quartals abgeschlossen werden soll, will Flatex unter anderem IT-Kosten und Ausgaben für Abwicklung und Auflagen einsparen. Flatex wurde bei dem Deal finanziell von der Investmentbank Lazard und rechtlich von PwC Legal beraten. Degiro wurde bei der Transaktion finanziell von der ING, bezüglich Fragen bei der Transaktion von PwC und rechtlich von der Anwaltskanzlei Loyens & Loeff unterstützt.



