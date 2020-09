M&A-Deals: Nestlé, Swissport, Wirecard

Der Medienkonzern Bertelsmann ist offenbar an dem Kauf der New Yorker Verlagsgruppe Simon & Schuster interessiert: Wie Bertelsmann-Chef Thomas Rabe der „Financial Times“ sagte, ist das Unternehmen bereit ein Angebot abzugeben, wenn der Mutterkonzern ViacomCBS den geplanten Verkauf vorantreibt, der bislang durch die Corona-Pandemie aufgehalten wurde. Die Gütersloher haben durch die Fusion von Random House und Penguin Group zur Verlagsgruppe Penguin Random House bereits „den bei weitem größten Buchverlag der Welt“ geschaffen, so Rabe. „Angesichts dieser Position wären wir natürlich an Simon & Schuster interessiert.“ Der US-Verlag machte 2019 einen Umsatz von über 800 Millionen US-Dollar.



Die Berentzen-Gruppe erweitert ihr Getränkesortiment und kauft den österreichischen Cider-Hersteller Goldkehlchen. Wie der Getränkehersteller aus Haselünne im Emsland mitteilte, soll das kürzlich neu aufgestellte Vertriebsteam der Berentzen-Vivaris Vertriebs GmbH mit Goldkehlchen die Expansion im deutschen Cider-Markt vorantreiben. Bislang ist Berentzen in dem Segment noch nicht vertreten. „Wir haben immer betont, dass wir es uns im Rahmen unserer Akquisitionsstrategie vorstellen können, kleine, innovative ‚Pflänzchen‘ zu übernehmen, um sie anschließend groß zu machen. Dieses Ziel verfolgen wir nun mit Goldkehlchen“, kommentiert Berentzen-CEO Oliver Schwegmann die Übernahme. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.



Der Berentzen-Deal ist in dieser Woche aber nicht der einzige Deal in der Getränkeindustrie: Die Sektkellerei Henkell Freixenet verkauft ihr Sekt- und Weingeschäft unter der Marke Deinhard an die rheinland-pfälzische Kellerei Peter Mertes. Wie das „Handelsblatt“ schreibt, umfasst die Transaktion sowohl das nationale als auch das internationale Weingeschäft. Deinhard ist der Marktführer für deutschen Wein in Kanada, so das Handelsblatt. Henkell Freixenet will sich nun wieder auf seine Kernmarken wie Freixenet oder auch Fürst von Metternich fokussieren. Einen Verkaufspreis nannten die Wiesbadener nicht.