Coronakrise: Drei Gefahren für den M&A-Markt

Der Höhenflug am M&A-Markt ist vorbei: Wegen der durch das Coronavirus ausgelösten Krise sind Transaktionen in den vergangenen Wochen nahezu eingefroren. Wie Zahlen des Datenanbieters Refinitiv zeigen, fiel das Volumen der weltweiten Fusionen und Übernahmen im ersten Quartal 2020 um 28 Prozent und erreichte mit 698 Milliarden Dollar (umgerechnet 643 Milliarden Euro) den niedrigsten Wert seit dem ersten Quartal 2016. Ein ähnliches Bild dürfte sich auch am deutschen M&A-Markt abzeichnen – und ein Ende des Abwärtstrends ist noch nicht in Sicht.

„In der aktuellen Situation verlieren langfristige strategische Themen wie M&A an Relevanz“, bestätigt auch Lutz Becker, Vorstandsmitglied der M&A-Beratung Oaklins. Der Fokus der meisten Unternehmen liege jetzt eher auf dringend notwendigen Liquiditätsmaßnahmen, und auch Banken hätten aktuell mehr damit zu tun, Hilfskredite zu bearbeiten als Akquisitionsfinanzierungen zu stemmen.