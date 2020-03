M&A-Deals: Viessmann, Biontech, AMS

Windeln.de prüft den Verkauf des Geschäfts in Südeuropa, das die Münchener unter der Marke „Bebitus“ zusammengefasst haben. Das gab der Versandhändler für Baby- und Kinderartikel am Mittwoch bekannt. Der Grund für diese Überlegung: Das Unternehmen will auf Basis des bereinigten Ebit den Break-even im ersten Quartal 2021 erreichen. Im August vergangenen Jahres hatte Windeln.de noch angekündigt, den Break-even 2020 erreichen zu wollen. Im Geschäftsjahr 2019 erzielten die Münchener einen Umsatz von 82,3 Millionen Euro, im gleichen Zeitraum fuhr das Unternehmen aber einen bereinigten Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 13,8 Millionen Euro ein. Die Bebitus-Onlineshops bieten Baby- und Kinderprodukte in Spanien, Portugal und Frankreich an.



