Das sind die Trends für das M&A-Jahr 2020

„M&A-Deals werden aufgrund ihrer Größe, Komplexität oder auch in bestimmten Branchen immer öfter nicht nur aus Sicht des Kartellrechts, sondern auch zur Investitionskontrolle geprüft – und das nicht nur am Sitz der Zielgesellschaft, sondern teils auch in anderen Ländern, in denen die Zielgruppe tätig ist“, so Bruder. Gerade vor dem Hintergrund, dass gemäß Clifford Chance auch 2020 Cross-Border-Transaktionen ein wichtiges Mittel bleiben werden, um anorganisch zu wachsen, werden internationale Investitionskontrollen bald keine Ausnahme mehr sein.



Eine weitere Beobachtung der beiden Partner: IT, IP und andere operative Risiken von M&A-Transaktionen würden immer häufiger bei einer Due Diligence geprüft, während Synergieanalysen zwischen dem Target und dem eigenen Unternehmen in den Hintergrund rückten.



Für 2020 erwarten Bruder und Krecek allerdings eine Konstante, die vielleicht nicht jeden Finanzchef oder M&A-Chef freuen wird: „Auch im nächsten Jahr bleiben die Unternehmensbewertungen auf einem extrem hohen Niveau. Besonders Unternehmen aus den Sektoren Immobilien, Infrastruktur und Healthcare sind und bleiben am M&A-Markt heiß gefragt“, schätzt Krecek. „Das treibt die Multiples 2020 erneut in die Höhe.“



olivia.harder[at]finance-magazin.de