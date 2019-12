So lief das M&A-Jahr 2019

2019 war ein durchwachsenes Jahr am deutschen M&A-Markt: Zwar gab es einige wenige große Deals mit deutscher Beteiligung – wie beispielsweise die Übernahmen von Cypress durch Infineon oder die von Wabco durch ZF. Doch große, transformatorische Deals in zweistelliger Milliardenhöhe – wie der Markt sie noch im Jahr 2018 mit Vodafone/Unitymedia erlebte – sind in diesem Jahr weitestgehend ausgeblieben.



Das spiegelt sich auch in den Volumina der Deals mit deutscher Beteiligung wider: Daten des Finanzportals „Mergermarket“ zufolge fanden hierzulande bis Ende September 2019 Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von 64 Milliarden Euro statt. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte das Dealvolumen in Deutschland noch bei insgesamt 95 Milliarden Euro gelegen.



Hinzu kommt, dass auch die Anzahl der deutschen Deals im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist – laut „Mergermarket“-Daten von 748 Transaktionen in den ersten neun Monaten des Jahres 2018 auf etwas mehr als 700 Deals im Vergleichszeitraum des laufenden Jahres.