Distressed-M&A-Markt: Wer schnappt sich wen?

Chinesische Käufer sind am Distressed-M&A-Markt insbesondere auf Ziele aus, die ihnen den Markteintritt in Deutschland ebnen oder deren Technologie, Know-how und Mitarbeiter interessant sind. Durch den Kauf eines deutschen Insolvenzfalls kann ein Käufer ein etabliertes Geschäft übernehmen und kommt so ohne regulatorische Hürden in den Markt. „Vor allem Unternehmen aus der Automobilbranche stehen für chinesische Interessenten derzeit ganz oben auf der Shoppingliste“, sagt Hausbeck.



Technologien und insbesondere Patente von Unternehmen aus dem Bereich Elektronik, Kommunikation, Medizin, Maschinenbau und Robotics sind ebenfalls sehr begehrt. Dabei trauen sich die chinesischen Käufer auch große Transaktionen zu, wie etwa in den vergangenen Jahren die Übernahmen von Kuka, Kraus-Maffei oder Grammer gezeigt haben.



Eine finanzielle Schieflage schreckt die Käufer nicht ab, so lange das Geschäftsmodells stimmt, beobachtet Hausbeck: „Wie hoch das Unternehmen verschuldet ist oder wie profitabel es wirtschaftet, ist für diese Käufergruppe eher zweitrangig“, erklärt der Buse-Experte. „Weil der Marktzutritt so wichtig ist, zahlen chinesische Käufer oft auch bei Distressed-Transaktionen noch vergleichsweise hohe Kaufpreise.“