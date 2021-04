Carve-out im Krisenfall: Das sind die Hürden

Behalten oder verkaufen? Diese Frage dürfte bei vielen Unternehmen nach einem vom Coronavirus geprägten Jahr deutlich an Brisanz gewonnen haben. In vielen Konzernen finden sich Unternehmensteile, die unter kritischer Beobachtung stehen. „Oft sind das Assets, die schon seit zwei oder drei Jahren nicht mehr im Fokus stehen, in die weniger investiert wurde und die defizitär wirtschaften“, sagt Daniel Herper, auf Restrukturierungen spezialisierter Rechtsanwalt bei der Kanzlei FPS. „In der Krise steigt der Druck, sich von diesen Bereichen zu trennen.“



Einen kriselnden Bereich aus einem Konzernkonstrukt herauszulösen ist allerdings eine besondere Herausforderung: „Carve-outs sind ohnehin schon komplex, Transaktionen mit Turnaround- oder Distressed-Fällen sind es ebenfalls. Bei Carve-outs von kriselnden Unternehmensteilen muss man beide Herausforderungen zugleich bewältigen“, sagt Franz Woelfler, Managing Director bei dem Finanzinvestor Aurelius, der sich auf Carve-outs und „underperforming assets“ spezialisiert hat. Die Mehrheit der Transaktionen läuft daher als strukturierter Prozess unter der Regie von M&A-Beratern ab – und häufig tummeln sich dieselben Interessenten in den Datenräumen.