Restrukturierungsnews: Brillant, Behrens, Bonita

Der Datendienstleister für Energie-Investments Kaiserwetter Energy Asset Management ist aus der Insolvenz heraus verkauft worden. Baywa übernimmt die Softwaresparte, der Asset-Management-Bereich inklusive der nicht insolventen spanischen Tochtergesellschaft geht an WPO SAS mit Sitz in Paris. Die Käufer übernehmen einer Mitteilung zufolge „den Großteil“ der Mitarbeiter, Details wurden nicht bekannt. Die Transaktion wurde vom Beratungshaus Restrukturierungspartner begleitet, als vorläufiger Insolvenzverwalter war Matthias Wolgast (Kanzlei Münzel & Böhm) eingesetzt.



Die Weber Holding will zum 1. April die Werke der insolventen Schweizer Group Global in Plauen und Roding übernehmen. Die Übertragung steht unter dem Vorbehalt verschiedener nicht näher ausgeführter Bedingungen. Der Deal umfasst die Anlage- und Umlaufvermögen sowie die immateriellen Vermögenswerte. Über finanzielle Details haben Verkäufer und Käufer Stillschweigen vereinbart. Der Gläubigerausschuss stimmte dem Verkauf zu. Laut Insolvenzverwalter Marcus Winkler (Kanzlei Winkler Gossak) will Weber in Roding alle 110 Arbeitsplätze erhalten, in Plauen werden von zuletzt 126 Mitarbeitern künftig noch 63 weiterbeschäftigt. Die Standorte in Hattenhofen und Murrhardt werden dagegen geschlossen. Die Schweizer Group Global ist aus der Schweizer Group GmbH hervorgegangen, die nach einem Insolvenzverfahren im Oktober 2019 an einen US-Investor verkauft worden war. Die Nachfolgegesellschaft stellte Ende Januar 2020 ihrerseits Insolvenzantrag. Den Investorenprozess begleitete ein M&A-Team von Roland Berger (Leitung Jörg Eschmann).



Das bayerische Familienunternehmen Lippert übernimmt den Anlagenbauer Trafö aus der Insolvenz, der Standort und der Großteil der gut 40 Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben. Insolvenzverwalter war Marc Schmidt-Thieme (Kanzlei Hoefer Schmidt-Thieme). Das Unternehmen hatte im Oktober 2020 Insolvenzantrag gestellt, nachdem eine Forderung in Millionenhöhe insolvenzbedingt ausgefallen war.