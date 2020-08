Leoni will Kabelsparte zerschlagen

Nun greift Leoni den Ball wieder auf. Der Plan: WCS soll in sechs Teile aufgestellt werden, die theoretisch separat verkauft werden könnten, wie CEO Kamper erklärte. Wie diese sechs Einheiten genau aufgeteilt werden, dazu machte Kamper keine Angaben. Leoni ist mit seiner Kabelsparte vor allem im Automotive- und im Industrie-Geschäft tätigt. In der Sparte befindet sich aber auch ein Healthcare-Business sowie Geschäfte in den Bereichen Energie und Infrastruktur.