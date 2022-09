M&A-Markt feiert Comeback der 3D-Druck-Branche

Der M&A-Markt hat sich eine neue Industrienische ausgeguckt, in der trotz aller Widrigkeiten am Kapitalmarkt ein Deal nach dem anderen stattfindet: Die Rede ist von der 3D-Druck-Branche. Es ist eher eine Renaissance statt ein neuer Trend, denn schon einmal war ein Hype um die Branche entbrannt.

Damals wie heute stand SLM Solutions im medialen Mittelpunkt des M&A-Geschehens in der 3D-Druck-Branche. Aber auch Covestro oder die kleinere Dp Polar machen mit Deals in Deutschland aus dem Segment der additiven Fertigung, wie 3D-Druck auch bezeichnet wird, von sich reden. Und sie sind nicht die einzigen. Woher kommt das neuerliche Interesse an deutschen 3D-Druck-Unternehmen? Und was sind die Deal-Treiber am 3D-Druck-M&A-Markt?