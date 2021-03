Dass Scope nun auf anorganisches Wachstum statt auf den weiteren Ausbau des Teams aus eigener Kraft setzt, begründet ein Scope-Sprecher mit dem „perfekten Match“: „Wir hatten es schon auf unserer Agenda, uns in den Bereichen zu verstärken, in denen Euler Hermes Rating aktiv ist. Außerdem hat das Unternehmen eine gute Reputation und gute Analysten.“



Für Scope markiert die Übernahme von Euler Hermes Rating die dritte Transaktion innerhalb von zehn Jahren. Im Jahr 2012 kaufte die Ratingagentur PSR Rating und erweiterte damals ihr Angebot um Kreditratings. Vier Jahre später übernahmen die Berliner die Rating-Sparte von Feri, einer Tochter des Finanzdienstleisters MLP. Seitdem bietet die Agentur auch Länderratings, Immobilienresearch und Fondsanalysen an.



Scope war in die Schlagzeilen geraten, weil die Ratingagentur der Bremer Greensill Bank zuletzt noch ein Investmentgrade-Rating von BBB+ ausstellte. Potentielle Interessenkonflikte würden in Übereinstimmung mit der entsprechenden Regulierung gesteuert, so das Unternehmen gegenüber der „Börsen-Zeitung“. Die Greensill Bank steht derzeit unter dem Verdacht der Bilanzmanipulation.



