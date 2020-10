Showdown bei Traton und Navistar

Traton hat genug von der Hängepartie um die geplante Übernahme des US-Wettbewerbers Navistar: Die VW-Tochter gibt den US-Amerikanern nur noch bis morgen um 18 Uhr Zeit, die Offerte anzunehmen und den Preis als Voraussetzung für die weiteren Gespräche zu akzeptieren, sonst ist das Angebot endgültig vom Tisch.



Das geht aus einem offenen Brief hervor, den CEO Matthias Gründler und CFO Christian Schulz gestern an den Verwaltungsrat des US-Unternehmens geschickt haben. „Der Preis von 43 Dollar je Aktie repräsentiert unser bestes und finales Angebot“, schreiben sie. Traton hatte das Angebot erst vor wenigen Wochen von 35 auf 43 US-Dollar je Anteilsschein erhöht.



Nur wenn der Verwaltungsrat von Navistar vor Ablauf der Frist schriftlich mitteilt, dass er bereit ist, die Gespräche auf Basis dieses Angebots weiterzuführen, gehen die Verhandlungen weiter. Ob das so kommen wird, ist aber noch offen. Nachdem Traton die Offerte erhöht hat, hatte der Rat beschlossen, die Verhandlungen fortzusetzen und dem potentiellen Käufer erlaubt, eine Due Dilligence durchzuführen. Gleichzeitig machte das Board of Directors aber auch deutlich, dass die neue Offerte das Unternehmen immer noch „signifikant unterbewertet“.