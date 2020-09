Traton erhöht Angebot für Navistar

Die Traton-Mutter Volkswagen hatte sich vor mehr als drei Jahren an Navistar beteiligt und bezahlte damals 15,76 Dollar pro Aktie, was einem Gesamtpaket von 256 Millionen Dollar entsprach. Der Börsengang von Traton im Juni 2019 heizte bereits die Spekulationen über eine Komplettübernahme an. Im Januar folgte schließlich das Übernahmeangebot an Navistar durch die verselbstständigte Traton.

Navistars Aktienkurs schnellte daraufhin auf 35 Dollar nach oben und heizte damit Phantasien für ein höheres Angebot an. Mit Carl Icahn (16,8 Prozent) und MHR (16,3 Prozent) sind zwei der drei Ankeraktionäre von Navistar aktivistische Investoren, die bei Übernahmen für gewöhnlich auf einen höheren Kaufpreis drängen.