Traton kann Navistar übernehmen

Vor allem die beiden aktivistischen Investoren Carl Icahn (16,8 Prozent) und Mark Rachesky (16,3 Prozent) hatten im Vorfeld auf eine wesentliche höhere Bewertung gedrungen. Sie spekulierten Berichten zufolge sogar auf eine Offerte von 50 Euro je Aktie.



Dazu kam es nun nicht, allerdings konnten die Aktivisten noch einen Nachschlag verhandeln: „Wir sind erfreut bestätigen zu können, dass 44,50 Dollar je Aktie in Bar eine akzeptable Basis sind, um eine Einigung zu erzielen”, heißt es in einem weiteren Schreiben von CEO Gründer und CFO Schulz an Navistar.