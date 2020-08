Advent steigt auch bei Aareon ein

Aareal und Advent haben große Pläne für das IT-Unternehmen, das sich mit seinem ERP-System zu einem zentralen Partner vieler europäischer Immobilienverwalter gemausert hat: Gemeinsam wollen sie das Wachstum wesentlich stärker beschleunigen als Aareal es bislang in Eigenregie vorsah. Nach Berechnungen von Warburg Research entsprechen die bisherigen Wachstumspläne für die nächsten Jahre einem jährlichen Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent bei einer Ebitda-Marge von 21 bis 23 Prozent. Advent tritt jetzt an, um Aareon zu einem „Rule of 40“-Unternehmen zu machen. Das heißt, dass sich bis 2025 die Ebitda-Marge und das Umsatzwachstum auf mehr als 40 Prozent addieren sollen.



2019 wuchs Aareon im Umsatz um 20 Prozent auf 252 Millionen Euro und erzielte mit 61 Millionen Euro Ebitda eine Marge von knapp 25 Prozent. Das Ebit lag bei 38,8 Millionen Euro. In diesem Jahr wird die Umstellung auf ein Mietsoftware-Modell das Wachstum etwas bremsen: Aareal plant für Aareon laut Geschäftsbericht mit Umsätzen von 272 bis 276 Millionen Euro und einem Ebitda-Anstieg auf 68 bis 71 Millionen Euro. Selbst wenn es gelänge, über Skaleneffekte die Marge in den nächsten Jahren weiter zu erhöhen, bräuchte Aareon ein nachhaltiges Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich, um die Vorgaben der „Rule of 40“ zu erreichen.