Wirecard-Verkäufe bringen eine halbe Milliarde ein

Insgesamt sieht es mit der Gläubigerbefriedigung dennoch nicht allzu rosig aus: Wie die „Süddeutsche Zeitung“ schreibt, rechnen Gläubiger offenbar nicht damit, dass die Verkaufserlöse am Ende 1 Milliarde Euro erreichen. Die Verbindlichkeiten bei den Hausbanken und Investoren belaufen sich auf über 3,2 Milliarden Euro.



Der Investorenprozess ist aber noch nicht abgeschlossen: Noch zum Verkauf stehen die Tochtergesellschaften in der Türkei, in Südamerika und Asien, wie beispielsweise die Geschäfte in Indonesien und Vietnam. Hier rechnet Jaffé in den nächsten Wochen mit Ergebnissen. Abgewickelt werden sollen neben der Wirecard Bank hingegen einzelne Ländergesellschaften, die kein operatives Geschäft haben, so der Sprecher des Insolvenzverwalters.



Der Aschheimer Zahlungsdienstleister Wirecard musste Ende Juni Insolvenz anmelden, nachdem der Wirtschaftsprüfer EY das Testat verweigerte, weil 1,9 Milliarden Euro auf Treuhandkonten in Asien nicht zu finden waren.



olivia.harder[at]finance-magazin.de