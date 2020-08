Insolvenzverwalter Jaffé greift bei Wirecard hart durch

Insolvenzverwalter Michael Jaffé hat tiefe Einschnitte bei dem insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard angekündigt. Nachdem das Amtsgericht München am heutigen Dienstag das Insolvenzverfahren über die Wirecard AG und sechs weitere deutsche Gesellschaften eröffnet hat, geht die Verfügungsgewalt über das Vermögen der insolventen Gesellschaften nun auf den Insolvenzverwalter über.



Dieser geht mit dem, was er vorgefunden hat, hart ins Gericht: Er bezeichnete die Cash-Burn-Rate zu dem Zeitpunkt, als der Vorstand Insolvenz beantragte, als „enorm“ und sieht dringenden Handlungsbedarf. Der Konzern habe in der Vergangenheit durch Zukäufe „erhebliche Überkapazitäten geschaffen“ und müsse „redimensioniert“ werden – sprich: deutlich verkleinert. Der alten Wirecard konstatiert Jaffé ein starkes „Missverhältnis zwischen den vorhandenen und den tatsächlich benötigten Ressourcen im Konzern“.



Viele dieser überzähligen Ressourcen waren vermutlich nötig, um den Geldgebern jenen Großkonzern zu simulieren, den es allem Anschein nach ausschließlich auf dem Papier, nicht aber in der Realität gab.