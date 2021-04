Wirecards Asiengeschäft findet Käufer

Mehrere asiatische Tochtergesellschaften des insolventen Zahlungsdienstleisters Wirecard haben einen Käufer gefunden. So konnte Insolvenzverwalter Michael Jaffé Anteile bei der britischen und niederländischen Technologie-Investmentgesellschaft Finch Capital platzieren. Finch Capital übernimmt insgesamt vier Töchter: das Geschäft aus den Philippinen, Malaysia, Thailand und Hongkong.



Der Kaufvertrag wurde in dieser Woche schon abgeschlossen, gab Insolvenzverwalter Jaffé am Freitag bekannt. Zusätzlich umfasst die Transaktion auch Vermögensgegenstände und Lizenzen im Zusammenhang mit dem Datawarehouse der Wirecard Asia Holding sowie der Wirecard Singapore. Insgesamt sollen durch den Deal 110 Arbeitsplätze in Asien gesichert werden. Der Wirecard-Gläubigerausschuss hat der Transaktion bereits zugestimmt, es fehlt aber noch die Genehmigung der örtlichen Behörden.



Bei den verkauften Töchtern handelt es sich um regionale Händler von Zahlungsabwicklungslösungen. Das Hong-Kong-Geschäft zum Beispiel bietet für mehrere Branchen Acquiring-Dienstleistungen an. Die Philippinische und Malaysische Tochter bieten unter anderem Online- und Offlinekanäle zur Zahlungsabwicklung an.