Zerschlagung von Vapiano beginnt

Für die nicht von einer Insolvenz betroffenen Vapiano-Tochtergesellschaften in Frankreich, die Restaurants in Frankreich und Luxemburg betreiben, führen die Kölner einen separaten Verkaufsprozess durch. Dort befinden sich die Verhandlung mit potentiellen Investoren Vapiano zufolge bereits in einem fortgeschrittenem Stadium. Ende Mai könnten die Kaufverträge schon unterzeichnet sein. In Frankreich betreibt Vapiano mit einem Joint-Venture-Partner, der als Lizenznehmer agiert, knapp 30 Restaurants.



Insgesamt sind von der Pleite mehr als 1.000 Mitarbeiter bei der Vapiano-Gruppe und weitere 1.500 Mitarbeiter bei Vapiano in Deutschland betroffen. Die Kölner haben eine Insolvenzgeldvorfinanzierung für die Mitarbeiter sichergestellt, so dass erste Insolvenzgeldzahlungen bereits geflossen sind. Die Gehälter der Mitarbeiter sind über das Insolvenzgeld für drei Monate gesichert.