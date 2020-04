5 Thesen zu Private Equity und Corona

Ihm ist zu Ohren gekommen, dass es auch schon zu den ersten Secondary-Sales gekommen sei, sich also Investoren am Sekundärmarkt zu hohen Abschlägen von Fonds-Commitments getrennt haben. Noch nicht im gleichen Maße wie in der Finanzkrise, aber die Folgewirkungen der Coronakrise werden sich auch im Private-Equity-Markt erst in einigen Quartalen in vollem Ausmaß zeigen.

philipp.habdank[at]finance-magazin.de