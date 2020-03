Diese Corona-Folgen sehen die PE-Investoren

Nicht ganz so stark wie auf das M&A-Geschehen wirkt sich das Coronavirus offenbar auf die Geschäfte der deutschen Mittelständler in Private-Equity-Hand aus. Den Private-Equity-Managern wurden Aspekte genannt, bei denen sie jeweils das Ausmaß der Auswirkungen einschätzen sollten (1 = wenig, 5 = massiv): Dass die Geschäftszahlen ihrer Unternehmen sich schon jetzt klar unter Plan entwickeln, sehen sie in Summe noch nicht (2,78 Punkte). Härter dürften die negativen Folgen dann jedoch im zweiten Quartal zu Buche schlagen (3,78 Punkte). Ebenfalls kritisch ist der hohe Wert bei der These, dass bei manchen Portfoliounternehmen die Covenants in Gefahr zu geraten drohen (3,22 Punkte).



Nichtsdestotrotz präsentieren sich die befragten Private-Equity-Manager angespannt-optimistisch. Viele von ihnen wittern bereits Chancen in der aktuellen Krisenlage. So sind immerhin 58 Prozent stark oder sehr stark davon überzeugt, dass ihre Unternehmen die Corona-Krise besser bewältigen werden als deren direkte Wettbewerber. Der Durchschnittswert der Antworten beträgt 3,78. Mit 3,74 Punkten fast genauso große Zustimmung findet die These, dass Corona unerwartete Zukaufgelegenheiten für Add-on-Akquisitionen schaffen wird.