Die ESG-Versäumnisse von Private Equity

Neben dem gesellschaftlichen Druck gibt es aber noch einen weiteren Grund, weshalb Private Equity eine klare ESG-Strategie braucht: Finanzinvestoren, die sich ESG-technisch eindeutig positionieren, könnten davon finanziell profitieren. Durch den Green-Finance-Boom werden bestimmte Branchen künftig nur noch schwerer oder teurer an Kapital kommen. Private-Equity-Investoren täten also gut daran, ESG-Strategien zu pushen, denn über kurz oder lang könnte sich das positiv auf die Refinanzierungsmöglichkeiten der eigenen Unternehmen auswirken – und damit letztlich auch auf die Renditeaussichten ihrer Eigentümer.



Hinzu kommt, dass für Private-Equity-Investoren ausgerechnet durch das Aufkommen der ESG-Themen Multiple-Arbitrage wieder an Bedeutung gewinnen könnte. Die Idee dahinter: Sollte ein Finanzinvestor beim Einstieg noch viel Aufwand in die ESG-Transformation des Unternehmens stecken müssen, wird er einen Abschlag beim Kaufpreis fordern, der dann aber später beim Exit zu einem Bewertungsaufschlag werden könnte, wenn das Portfoliounternehmen ESG-konformer gemacht worden ist – ESG-Arbitrage, wenn man so will.



michael.hedtstueck[at]finance-magazin.de