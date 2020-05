Green Bonds trotzen der Coronakrise

Dennoch geht Kapitalmarktbanker Egge davon aus, dass einige Debüt-Emittenten in den nächsten Monaten eher davon Abstand nehmen könnten, Green Bonds zu emittieren. „Diejenigen Unternehmen, die schon die Vorarbeit geleistet haben, werden sicher an den Markt kommen“, betont er. „Aber bei den Unternehmen, bei denen es bislang nur erste Überlegungen dazu gab, kann es gut sein, dass nun erst einmal andere Dinge Priorität haben. Finanzchefs wollen schnell die offenen Fenster am Markt nutzen, um sich Liquidität zu sichern“, betont er.



Deshalb könne es sein, dass der proportionale Anteil der grünen Anleihen am Gesamtvolumen in diesem Jahr sinken werde. Auch, weil insgesamt mehr Emittenten den Markt anzapfen. Bislang wurden in diesem Jahr Euro-Corporate-Bonds über 165 Milliarden Euro begeben – das sind 38 Prozent mehr als im selben Zeitraum im Vorjahr. Bei Green Bonds lag das Wachstum wie bereits erwähnt bei 33 Prozent.



Dem langfristigen Trend hin zu Green Finance wird diese Entwicklung aber keinen Abbruch tun, auch wenn das Wachstum relativ zum Markt in diesem Jahr auf niedrigerem Niveau liegen dürfte. Egge erwartet in diesem Jahr im Euro-Raum Corporate Green Bonds insgesamt über 40 Milliarden Euro – 2019 wurden insgesamt 37 Milliarden Euro platziert.



