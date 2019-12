Permira vergoldet starkes Jahr

Permiras Jahresbilanz 2019

Permira beschließt mit dem P&I-Exit ein erfolgreiches Jahr, bei dem die Bilanz in Deutschland besonders ins Auge sticht. Im September brachte der Investor einen Teil seiner Beteiligung an dem Software-Haus Teamviewer an die Börse. Obwohl Permira immer noch 58 Prozent an Teamviewer hält, spülte ihm der Teilverkauf mit 2,2 Milliarden Euro schon fast dreimal so viel in die Kassen, wie der Finanzinvestor fünf Jahre zuvor für das gesamte Unternehmen bezahlt hatte. Teamviewers Aktienkurs ist seit dem IPO von 26,50 auf über 30 Euro angestiegen.



Im Juli steckte Permira 200 Millionen Euro in die Mobilitätsplattform Flixmobility. Seitdem gehören dem Fonds 10 Prozent des Flixbus-Betreibers. Im Oktober schloss Permira zudem das aktuelle Fundraising für seinen neuen Flaggschifffonds bei 11 Milliarden Euro ab, das sind 3,5 Milliarden Euro mehr als beim Vorgängerfonds.



In der Vergangenheit flossen rund 20 Prozent der Fondsmittel in deutsche Unternehmen. Durch den Exit bei P&I und den Börsengang von Teamviewer hat Permiras Softwareteam nun wieder die Kapazitäten, um neue Investments in diesem Sektor zu tätigen.



