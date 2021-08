Permira will Engel & Völkers zur Tech-Plattform machen

Permiras Plan dürfte es sein, Engel & Völkers dabei zu unterstützen, das Angebot an digitalen Tools für die Maklerbranche deutlich auszubauen und auf diese Weise margenstarke sowie gut skalierbare Umsatzquellen zu erschließen. Solche Plattformen lassen sich häufig auch ohne große Investitionen in weitere Länder und Regionen ausrollen. Derzeit hält Engel & Völkers nur in der DACH-Region sowie in Urlaubsländern wie Spanien, Italien und Griechenland relevante Marktpositionen. In sehr großen Immobilienmärkten wie Großbritannien, Nord- und Südamerika sind die Hamburger dagegen bislang kaum aktiv.



Das könnte sich unter Permira ändern: „Mit unserer Expertise in der Digitalisierung erfolgreicher Firmen wollen wir dazu beitragen, das Wachstum weiter zu beschleunigen. Wir sehen große Chancen, das Ökosystem rund um Engel & Völkers in der digitalen Welt erheblich auszubauen und damit neue Wachstumsfelder zu erschließen“, kündigt Permira-Deutschlandchef Jörg Rockenhäuser an.



Bei anderen Investments mit ähnlicher Deal Rationale hat das Private-Equity-Haus viel Expertise in der digitalen Transformation von Geschäftsmodellen gesammelt, zum Beispiel bei dem Softwareanbieter Teamviewer und dem Online-Modehändler Schustermann & Borenstein („Best Secret“). In Deutschland ist der Investor unter anderem auch seit zwei Jahren an Flixbus beteiligt. Der aktuelle Fonds hat ein Volumen von 11 Milliarden Euro.



michael.hedtstueck[at]finance-magazin.de