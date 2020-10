Permira macht erneut Kasse mit Teamviewer

In die Private-Equity-Branche fließt so viel Geld wie nie. Das heizt den Wettbewerb der Finanzinvestoren um Zielunternehmen an. Lesen Sie mehr dazu auf unserer FINANCE-Themenseite Private Equity.



Mehr über die bisherige Karriere von Teamviewer-Finanzchef Stefan Gaiser erfahren Sie auf seinem Profil bei FINANCE-Köpfe.