Ralph Heuwing heuert bei PAI Partners an

Knapp ein halbes Jahr nach seinem Abgang bei Knorr-Bremse hat Ralph Heuwing einen neuen Job gefunden: Der 54-Jährige wechselt als Partner und Leiter des Geschäfts in der DACH-Region zum Private-Equity-Investor PAI Partners. In dieser Funktion soll der frühere CFO des Bremsenherstellers Knorr-Bremse und des Maschinenbauers Dürr das Geschäft des französischen Finanzinvestors in Deutschland ausbauen.



Das PE-Haus, das hierzulande mit einem Büro in München vertreten ist, hatte in Deutschland kürzlich zwei Deals abgeschlossen. So übernahmen die Franzosen im vergangenen Dezember den Dämmstoffhersteller Armacell für einen Unternehmenswert von 1,4 Milliarden Euro – und setzten sich dabei Medienberichten zufolge gegen Ardian durch. PAI ist damit bereits fünfte PE-Eigentümer von Armacell.



Im November 2019 war PAI zudem bei dem mittelständischen Zahnmedizinanbieter Zahneins eingestiegen. Beide Investments tätigte der Finanzinvestor aus dem 2018 aufgenommenen Fond Europe VII, der insgesamt 5,1 Milliarden Euro schwer ist. Das deutsche Team des Finanzinvestor besteht bislang der Homepage zufolge aus vier Mitarbeitern, mit dem neuen Chef Heuwing wären es demnach fünf Angestellte.