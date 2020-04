So plant Private Equity den Re-Start

In vielen Industrien neigt er eher (noch) zum Abwarten: „Covid-19 wird den M&A-Markt nachhaltig prägen, mindestens solange es kein Gegenmittel gibt. Bis dahin herrscht Unsicherheit in der Wirtschaft. Und wenn sich die Zahl der Neuinfizierten in Wellen bewegt, können sich die Fenster für Übernahmechancen in den nächsten Monaten immer wieder öffnen und schließen.“